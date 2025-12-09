Премьер-министр Армении отправился в Германию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9-10 декабря посетит с официальным визитом Германию, сообщила пресс-секретарь главы правительства Назели Багдасарян в соцсетях.

9 декабря армянский премьер встретится с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем.

10 декабря Никол Пашинян отправится в Гамбург, где встретится с мэром города Петером Хенчером, а также с местными предпринимателями в Торговой палате Гамбурга.

Источник: News.am