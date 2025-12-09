Взрыв в жилом доме в Баку: один из пострадавших скончался - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Один из пострадавших при взрыве в доме в посёлке Бакиxанов в Баку скончался.
Об этом AПA сообщили в Сабунчинском медицинском центре.
В сообщении говорится: «Пострадавшему, который был помещён в отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии Сабунчинского медицинского центра, были поставлены диагнозы: перелом бедренной кости, перелом правой плечевой кости, вывих левого плеча, тяжёлая черепно-мозговая травма, ожоги II степени лица и конечностей. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, был зафиксирован факт смерти».
12:50
В результате взрыва в Баку пострадали два человека.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Отмечается, что сегодня около 10:00 в Республиканский Центр скорой и неотложной медицинской помощи был зарегистрирован вызов в связи со взрывом на территории поселка Бакиханов Сабунчинского района.
На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.
Бригада госпитализировала одного пострадавшего с диагнозом ожоги различных частей тела в Ожоговый центр, а другого человека с диагнозом травма и ожог — в Сабунчинский медицинский центр.
11:30
В Баку произошел взрыв в жилом доме.
Об этом 1news.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию МЧС поступил звонок о взрыве в частном жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района столицы.
На место происшествия выехали отряды Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.