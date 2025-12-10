Президент Ильхам Алиев принял торгового посла Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану - ФОТО

10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял торгового посланника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджанской Республике лорда Олдердайса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лорд Олдердайс поздравил главу нашего государства с достигнутыми в Вашингтоне результатами, связанными с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев коснулся исторического значения достижения договоренностей между Азербайджаном и Арменией и особо подчеркнул роль Президента Дональда Трампа в этом вопросе. Глава нашего государства заявил, что Азербайджан, как инициатор мирной повестки, и впредь продолжит усилия для ее продвижения, подчеркнул, что мирные условия способствуют развитию экономического потенциала региона.

Президент Ильхам Алиев отметил более чем тридцатилетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией bp.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве, дружбе и доверии отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, отмечено наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной сферах, в области энергетики, включая возобновляемую энергетику, оборонной промышленности, образования и других областях. Было затронуто значение взаимных визитов на различных уровнях в углублении двусторонних связей.

С удовлетворением отмечено участие британских компаний в восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и их вклад в это дело.