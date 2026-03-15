Региональный директор: ЕБРР готов поддерживать расширение сотрудничества на Южном Кавказе

Азербайджан стал неотъемлемой частью регионального диалога и координации между странами Центральной Азии.

Об этом заявил региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Дракинос на панели в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, в последние годы в Центральной Азии наблюдается заметное усиление регионального сотрудничества: "Если еще несколько лет назад страны региона практически не взаимодействовали друг с другом, то благодаря реформам и изменениям в политике сегодня между ними развивается активный диалог и партнерство", - сказал он.

Как отметил Дракинос, этот процесс выходит за рамки исключительно Центральной Азии.

"В этот процесс активно вовлекается и Азербайджан, который становится важным участником обсуждений по координации региональных инициатив. Президент Азербайджана Ильхам Алиев присоединился к консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии, что стало важным шагом в расширении сотрудничества между двумя регионами", - сказал он.

По словам представителя ЕБРР, участие Азербайджана в этом формате создает основу для более тесной координации не только на политическом уровне, но и на уровне практического взаимодействия и реализации совместных проектов.

Дракинос заявил, что ЕБРР готов поддерживать процессы расширения международного сотрудничества на Южном Кавказе. По его словам, важным фактором стали изменения в руководстве стран региона, которые позволили государствам Южного Кавказа, имеющим много общего, начать более активно взаимодействовать и выстраивать диалог.

"В нашем регионе - здесь, где мы сейчас находимся,- есть Азербайджан и Армения, появляются новые перспективы. Мир меняется: наряду с кризисами, которые вызывают беспокойство, появляются и признаки надежды. Международное сообщество реагирует и находит решения. Мы надеемся, что этот процесс будет продолжаться. Как институт, мы готовы его поддерживать", - заявил А.Дракинос.

