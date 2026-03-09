Ильхам Алиев поздравил Муджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру Исламской Республики Иран Аятолле Сейеду Муджтабе Хусейни Хаменеи по случаю его избрания на этот высший пост.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Поздравляю Вас с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран», - говорится в письме азербайджанского руководителя.

В послании содержится также соболезнование в связи с гибелью предыдущего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Еще раз выражаю Вам свои соболезнования в связи с трагической кончиной Вашего отца - Верховного лидера Исламской Республики Иран Его Превосходительства Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран берут свое начало в воле наших народов, исторически живших в условиях добрососедства и дружбы. Выражаю надежду на то, что мы приложим совместные усилия во имя развития наших межгосударственных связей в русле взаимного уважения и доверия в соответствии с интересами наших народов.

Еще раз передаю Вам свои поздравления в связи с этим высоким назначением, желаю дружественному и братскому народу Ирана мира и спокойствия», - говорится в письме Ильхама Алиева.