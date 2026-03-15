Арагчи: Лидер революции находится в добром здравии и в полной мере управляет ситуацией

Состояние нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи хорошее.

Об этом заявил глава МИД республики Аббас Арагчи в интервью изданию Al Araby Al Jadeed.

«Лидер революции находится в добром здравии и в полной мере управляет ситуацией», — пояснил он.

Министр также отметил, что обстановка в Иране стабильная. В государственных институтах или армии нет никаких расколов, добавил Арагчи.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что Моджтаба Хаменеи в связи с состоянием здоровья и из соображений безопасности был тайно доставлен в Москву российским военным самолетом.