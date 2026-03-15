На Абшероне ожидаются осадки и усиление ветра

16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками, ночью и утром в отдельных районах возможен дождь.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером юго-западный ветер сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4–6 градусов тепла, днём — 10–15 градусов. Атмосферное давление понизится с 759 до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80–85%, днём — 60–70%.

В районах Азербайджана местами также ожидаются осадки, в горных районах — снег.

В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. Местами прогнозируется туман, западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 2–7 градусов тепла, днём — 10–15 градусов, в горах ночью — от 2 до 7 градусов мороза, днём — от 0 до 5 градусов тепла.