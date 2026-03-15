Экс-премьер Бельгии: Азербайджан заслуживает особого внимания Евросоюза

First News Media11:13 - Сегодня
Азербайджан заслуживает особого внимания Евросоюза как островок стабильности в регионе, находящегося под давлением.

Об этом заявил экс-премьер Бельгии Ив Летерм выступая в рамках панельной дискуссии на Бакинском глобальном форуме.

По его словам, под руководством главы государства Ильхама Алиева страна имеет большие возможности для развития экономики.

"У Азербайджана наблюдаются впечатляющие достижения за последние 15–20 лет. Мы должны понимать, что внимание Азербайджана нужно заслужить. Мы обязаны уважать Азербайджан как партнера, с которым необходимо вести диалог", - сказал он.

Летерм подчеркнул, что ЕС следует уважать Азербайджан как партнера, с которым нужно вести диалог.

"Например, когда мы принимаем резолюции, вмешиваясь во внутренние дела такой страны, как Азербайджан, мы должны понимать, что этим закрываем двери для будущих переговоров", - сказал Летерм .

Он подчеркнул, что после подобных вмешательств и контрпродуктивно пытаться заключить новые договоренности по энергопоставкам.

"Мы годами, с одной стороны, поучаем Азербайджан, как вести себя во внутренних делах, а на следующий день приходим и просим: "Не могли бы вы продать нам больше газа?". Это типичное европейское отношение, которое не работает в мире, где интересы значат больше, чем ценности", - подчеркнул экс-премьер Бельгии.

Источник: Report

