«Формула-1» отменила Гран-при в двух странах из-за ситуации на Ближнем Востоке

First News Media11:55 - Сегодня
«Формула-1» отменила Гран-при в двух странах из-за ситуации на Ближнем Востоке

"Формула-1" подтвердила, что Гран-при Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии не состоятся в апреле после оценки текущей ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Решение было принято после консультаций с Международная автомобильная федерация и местными организаторами этапов. В качестве причины названы соображения безопасности команд, персонала и болельщиков.

Организаторы сообщили, что рассматривались альтернативные варианты проведения гонок, однако в итоге замещающие этапы на апрель назначены не будут.

Отметим, что «Формула-1» потеряет около 100 млн фунтов стерлингов, поскольку Бахрейн и Саудовская Аравия платят одни из самых высоких сборов за проведение соревнований.

Организаторы рассматривали возможность перенести гонки в Португалию, Италию, Турцию, однако отказались, посчитав, что до соревнований осталось слишком мало времени, а получить плату за проведение чемпионата будет почти невозможно.

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22