«Формула-1» отменила Гран-при в двух странах из-за ситуации на Ближнем Востоке

"Формула-1" подтвердила, что Гран-при Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии не состоятся в апреле после оценки текущей ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Решение было принято после консультаций с Международная автомобильная федерация и местными организаторами этапов. В качестве причины названы соображения безопасности команд, персонала и болельщиков.

Организаторы сообщили, что рассматривались альтернативные варианты проведения гонок, однако в итоге замещающие этапы на апрель назначены не будут.

Отметим, что «Формула-1» потеряет около 100 млн фунтов стерлингов, поскольку Бахрейн и Саудовская Аравия платят одни из самых высоких сборов за проведение соревнований.

Организаторы рассматривали возможность перенести гонки в Португалию, Италию, Турцию, однако отказались, посчитав, что до соревнований осталось слишком мало времени, а получить плату за проведение чемпионата будет почти невозможно.