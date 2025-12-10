Погода на четверг: В Баку ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 10 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается местами дождь с перерывами. Ночью в отдельных районах полуострова возможны ливневые дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днём 10-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 80–90%, днём - 70–75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны ливневые дожди. Утром осадки постепенно прекратятся. Днём в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3–7°, днём 9–14° тепла; в горах ночью — 0–5° мороза, днём 4–8° тепла.