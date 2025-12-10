Средняя месячная зарплата в Азербайджане увеличилась до 1 086,3 маната

По состоянию на 1 ноября 2025 года численность наёмных работников в экономике Азербайджана составила 1 782,4 тыс. человек, из которых 865,7 тыс. были заняты в государственном секторе экономики, а 916,7 тыс. - в негосударственном секторе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Среди наёмных работников 18,8% были заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,1% - в образовании, 14,0% - в промышленности, 8,6% - в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг населению, 6,7% - в строительстве, 6,3% - в государственном управлении и обороне, а также в системе социального обеспечения, 4,5% - в транспорте и складском хозяйстве, 4,0% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% - в финансовой и страховой деятельности, и 14,3% - в других отраслях экономики.

В январе-октябре 2025 года средняя месячная номинальная заработная плата наёмных работников в экономике страны увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1086,3 маната.

В Госкомстате подчеркивают, что более высокие показатели средней месячной номинальной заработной платы были зафиксированы в добывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, сфере информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в области транспорта и складского хозяйства.