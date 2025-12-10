Партия конфет из Ирана уничтожена после проверки AQTA – ФОТО
В импортированных из Ирана конфетах выявлены несоответствия.
Сотрудниками Агентства продовольственной безопасности были отобраны образцы шоколадных конфет с товарным знаком «Achachi Amesteris», импортированных Нуру Ягубовым из Ирана.
По результатам лабораторного анализа в партии продукции (с датой производства и сроком годности с 20.10.2025 по 20.10.2026) были выявлены несоответствия, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.
По данному факту принято соответствующее решение, и партия продукции была уничтожена.
