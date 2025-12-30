Эрдоган осудил решение Тель-Авива признать Сомалиленд

Решение Израиля о признании Сомалиленда является нелегитимным и неприемлемым. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Махмудом в Стамбуле, сообщает trtrussian.com.

«Несмотря на различные попытки саботажа со стороны тех, кто не желает, чтобы Сомали вновь встала на ноги, в Сомали достигнуты значительные улучшения с точки зрения безопасности», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил о планах начать буровые работы в 2026 году.

«Эта деятельность внесет значимый вклад в благосостояние сомалийского народа», — выразил уверенность президент Турции.

По его словам, Турция пополнила свой флот двумя новыми глубоководными буровыми судами.

«В рамках подписанных нами соглашений мы планируем создание космодрома в Сомали», — добавил турецкий лидер.