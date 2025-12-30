 Умер известный иллюзионист Эмиль Кио | 1news.az | Новости
Умер известный иллюзионист Эмиль Кио

First News Media19:00 - Сегодня
Умер известный иллюзионист Эмиль Кио

Народный артист России советский иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет.

Как передает ТАСС, об этом сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

"На 88-м году умер народный артист России Эмиль Кио. Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста", - написал Запашный в своем Telegram-канале.

Эмиль Кио родился 12 июля 1938 года. Он пошел по стопам своего отца - известного в СССР артиста цирка Эмиля Кио. Сначала молодой человек стал ассистировать родителю в аттракционе, позже вступил в труппу Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков "Союзгосцирк". Он разработал новый цирковой номер, а в 1966 году создал собственный иллюзионный аттракцион.

