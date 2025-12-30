Зеленский: Первые документы мирного плана могут быть подписаны уже в январе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению многосторонних переговоров в январе с участием Украины, США и европейских стран, а также подтвердил готовность к встрече с россиянами.

Как передает РБК-Украина, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы государства, в январе уже состоятся и продолжатся контакты советников, после чего Украина предлагает перейти к встречам на уровне лидеров.

"Мы предлагаем: советники встретились в январе, в январе встретились лидеры. Мы считаем, что в январе есть возможность встречаться лидерам Европы, США и Украины - всем вместе", - подчеркнул Зеленский.