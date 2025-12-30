Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

Грузия начала отказывать россиянам во въезде в страну из-за записи о месте рождения в загранпаспорте.

Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на источник.

По словам источника, его знакомые решили провести в Грузии новогодние праздники. Однако их не впустили в страну, поскольку в графе «место рождения» в загранпаспорте стояли Крым или Луганск, следует из материала.

«В Грузию не пустили 6 пассажиров с этого рейса», — сказал источник.

При этом официальной информации о запрете на въезд для граждан, родившихся в Крыму или Луганске, на сайте МИД Грузии нет.