Зимняя радость в Лачине: древняя традиция детей катания на санках сохранена - ФОТО

First News Media18:40 - Сегодня
После долгих лет тоски Лачин вновь распахнул свои объятия для приема родных жителей. Несмотря на зимний холод, улицы города, окутанные снегом, больше не молчат - повсюду слышен детский смех.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, что выпавший в Лачине снег, помимо создания чудесных природных пейзажей, принес огромную радость людям, особенно детям. Катание детей на санках по заснеженным улицам - это не просто зимнее развлечение, а возрождение застывшей памяти. Это зрелище стирает печаль в сердцах людей, которые когда-то были вынуждены покинуть эти места, перенося счастливые моменты 30-летней давности в реальность сегодняшнего дня.

Для жителей Лачина, испытывающих радость возвращения к родным местам, холод зимы больше не ощущается, лишь - тепло очагов. Теперь в каждом доме Лачина горит свет - этот свет освещает не только тьму, но и ту огромную пустоту по Родине, по которой тосковали годами. Радость детей в снегу, их громкий смех раз и навсегда нарушают тяжелую тишину периода оккупации и возвещают всем, что эти земли вернулись к своим исконным и вечным владельцам. Свет, проникающий сквозь каждое окно, - знак возрожденной жизни, восстановленных надежд и вечного мира.

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43