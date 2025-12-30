После долгих лет тоски Лачин вновь распахнул свои объятия для приема родных жителей. Несмотря на зимний холод, улицы города, окутанные снегом, больше не молчат - повсюду слышен детский смех.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, что выпавший в Лачине снег, помимо создания чудесных природных пейзажей, принес огромную радость людям, особенно детям. Катание детей на санках по заснеженным улицам - это не просто зимнее развлечение, а возрождение застывшей памяти. Это зрелище стирает печаль в сердцах людей, которые когда-то были вынуждены покинуть эти места, перенося счастливые моменты 30-летней давности в реальность сегодняшнего дня.

Для жителей Лачина, испытывающих радость возвращения к родным местам, холод зимы больше не ощущается, лишь - тепло очагов. Теперь в каждом доме Лачина горит свет - этот свет освещает не только тьму, но и ту огромную пустоту по Родине, по которой тосковали годами. Радость детей в снегу, их громкий смех раз и навсегда нарушают тяжелую тишину периода оккупации и возвещают всем, что эти земли вернулись к своим исконным и вечным владельцам. Свет, проникающий сквозь каждое окно, - знак возрожденной жизни, восстановленных надежд и вечного мира.