 Суд над Рубеном Варданяном отложен | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Суд над Рубеном Варданяном отложен

First News Media18:20 - Сегодня
Суд над Рубеном Варданяном отложен

Назначенный на 30 декабря судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях, отложен на неопределенный срок.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, причиной этого является то, что судебная коллегия по данному уголовному делу в составе председательствующего судьи Зейнала Агаева, а также судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) удалилась на совещание на судебном заседании по другому делу - по уголовному делу в отношении 15 граждан Армении.

Таким образом, следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Р. Варданяна состоится после возвращения судебной коллегии из совещания.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Поделиться:
588

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев опубликовал пост, посвященный Всемирному дню ...

Общество

Суд над Рубеном Варданяном отложен

Политика

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ...

Lifestyle

Музыка, кино и шоу-бизнес Азербайджана в 2025: Что обсуждали, смотрели и слушали все? ...

Общество

Туск: США готовы разместить войска в Украине после окончания войны

В Уджаре 14 человек отравились во время новогоднего празднования, организованного «Mercan Broiler» - ОБНОВЛЕНО

Зимняя радость в Лачине: древняя традиция детей катания на санках сохранена - ФОТО

Суд над Рубеном Варданяном отложен

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

В Баку внезапно умер Офицер МЧС

В Азербайджане ожидается 15-градусный мороз

МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки в освобождённые территории в праздничные дни - ВИДЕО

Обновлены банкноты номиналом 50 манатов

Последние новости

Зеленский: Мы обсуждаем возможность размещения американских войск в Украине

Сегодня, 21:40

Эрдоган осудил решение Тель-Авива признать Сомалиленд

Сегодня, 21:25

Президент Ильхам Алиев опубликовал пост, посвященный Всемирному дню солидарности с азербайджанцами и Новому году - ФОТО

Сегодня, 21:07

В Нахчыванской АР автомобиль повредил газопроводную трубу, прервано газоснабжение около 3 тыс абонентов

Сегодня, 20:42

Самвел Карапетян будет переведен под домашний арест

Сегодня, 20:20

ОАЭ прекратили военную миссию в Йемене

Сегодня, 20:00

Туск: США готовы разместить войска в Украине после окончания войны

Сегодня, 19:40

В Уджаре 14 человек отравились во время новогоднего празднования, организованного «Mercan Broiler» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:22

Умер известный иллюзионист Эмиль Кио

Сегодня, 19:00

Зимняя радость в Лачине: древняя традиция детей катания на санках сохранена - ФОТО

Сегодня, 18:40

Суд над Рубеном Варданяном отложен

Сегодня, 18:20

Таксист в Баку останется на Новый год за решёткой из-за 80 гяпиков

Сегодня, 18:03

Экс-глава ИВ Нефтчалы вышел на свободу

Сегодня, 17:43

Туск: Украине придётся пойти на территориальные уступки

Сегодня, 17:25

Азербайджан готовится ввести обязательную сертификацию энергоэффективности новых зданий

Сегодня, 17:10

Прогноз погоды на январь 2026: Температура близка к норме, осадков немного больше

Сегодня, 16:45

Президент Азербайджана утвердил дополнение к протоколу о сотрудничестве с Турцией в сфере профобразования

Сегодня, 16:43

Президент утвердил новый состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО

Сегодня, 16:41

В Азербайджане создан новый орган по мониторингу государственных предприятий

Сегодня, 16:39

Праздничные выходные с сериалами: Главные новинки от Азербайджана до Netflix - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:35
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43