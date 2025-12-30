В Уджаре 14 человек отравились во время новогоднего празднования, организованного «Mercan Broiler» - ОБНОВЛЕНО

В Уджаре зафиксирован случай массового отравления.

Согласно информации, предоставленной Уджарской центральной районной больницей Qafqazinfo, 30 декабря 2025 года примерно с 11:00 14 человек (3 мужчины, 11 женщин) были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи с подозрением на отравление.

Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, всех отпустили домой для амбулаторного лечения.

По предварительным данным, инцидент произошёл во время новогоднего празднования. Так, 14 человек отравились во время мероприятия, организованного ООО «Mercan Broiler» в Уджарском районе.

Точная причина отравления выясняется.

17:30

30 декабря с 11:00 14 человек (3 мужчины, 11 женщин) с подозрением на отравление были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Уджарской центральной районной больницы (ЦРБ).

Как сообщили АПА в Уджарской ЦРБ, пациентам была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние пациентов было оценено как удовлетворительное, все они были выписаны домой для амбулаторного лечения.