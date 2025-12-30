Зеленский: Готов к встрече с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга для журналистов заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате.

Об этом сообщает издание «Общественное».

«Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным», — цитирует издание главу Украины.

По словам Зеленского, Украина и США ведут ежедневные интенсивные консультации по согласованию положений мирного плана. Он уточнил, что рабочая группа под руководством главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова находится в постоянном телефонном контакте с командой президента США Дональда Трампа.

Кроме того, президент США заявил, что для Украины «будет полезно», если глава Белого дома приедет туда с визитом. По словам украинского лидера, это даст возможность «рассчитывать на прекращение огня».