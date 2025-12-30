Туск: США готовы разместить войска в Украине после окончания войны

Мир в Украине становится все ближе. Более того, ключевым результатом переговоров в последние дни стала декларация США о гарантиях безопасности, включая размещение американских войск в Украине.

Как сообщает УНИАН, такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск после телеконференции европейских лидеров.

«Мы оценили результат первого этапа серьезных переговоров, в которых участвуют лидеры Украины, США, ЕС и Канады. Мир появился на горизонте. Нет сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может быстро закончиться. Но это все еще надежда, все еще далеко до 100-процентной уверенности», - сказал он журналистам.

По словам Туска, США задекларировали готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после подписания мирного соглашения. Он отметил, что в гарантии безопасности включено присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией.

«Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих переговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны», - подчеркнул премьер-министр Польши.