Лейла и Арзу Алиевы раздали новогодние подарки детям в Национальном онкологическом центре - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиацентра Арзу Алиева посетили детей, проходящих лечение в Национальном онкологическом центре, и вручили им праздничные подарки в связи с Новым годом.
Об этом Лейла Алиева написала на своей странице в Instagram.
«Пусть Аллах дарует всем детям здоровье и исцеление», — говорится в публикации.
