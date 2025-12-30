Лейла и Арзу Алиевы раздали новогодние подарки детям в Национальном онкологическом центре - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиацентра Арзу Алиева посетили детей, проходящих лечение в Национальном онкологическом центре, и вручили им праздничные подарки в связи с Новым годом.

Об этом Лейла Алиева написала на своей странице в Instagram.

«Пусть Аллах дарует всем детям здоровье и исцеление», — говорится в публикации.



