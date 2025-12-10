В Астаре пропали рыбаки
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила первоначальная информация о том, что в Каспийском море на территории Астаринского района пропали два человека.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.
В связи с поступившим сообщением к поисковым работам немедленно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС, а также проинформированы соответствующие структуры.
В настоящее время поиски предположительно пропавших лиц продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
