Важные рекомендации МЧС о том, как вести себя во время ливней

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению Азербайджана в связи с дождливой погодой.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в настоящее время на территории страны наблюдается дождливая погода, которая, по прогнозам, будет продолжаться до 11 декабря.

В отдельных районах осадки будут носить ливневый характер и отличаться высокой интенсивностью. Прогнозируется возможность подтоплений, а в реках - кратковременных паводков и наводнений в отдельных местах.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности, рекомендуя следующее:

- держаться подальше от опасных зон, где возможны подтопления, селевые потоки и наводнения;

- при возникновении угрозы немедленно перемещаться на возвышенные участки;

- неукоснительно выполнять инструкции и рекомендации спасателей.

«Помните: пренебрежение правилами - угроза для жизни! В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112», - отмечают в МЧС.