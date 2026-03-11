Путин выразил Ильхаму Алиеву признательность за содействие в эвакуации из Ирана российских граждан

11 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Владимир Путин выразил главе нашего государства признательность за оперативную помощь в эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан, а также созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.

В ходе телефонного разговора лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения боевых действий в Ближневосточном регионе и урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества.