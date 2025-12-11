Начался суд над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке теракта в Ханкенди

Проходит предварительное слушание по уголовному делу против Карена Аванесяна, обвиняемого в терроризме и других особо тяжких преступлениях в Ханкенди.

Как сообщает Report, уголовное дело рассматривается в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Натига Алиева.

В ходе процесса уточняются анкетные данные обвиняемого, разъясняются его права и обязанности.

Напомним, уголовное дело возбуждено в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по соответствующим статьям УК Азербайджана в связи с терроризмом, совершённым 14 сентября 2025 года в городе Ханкенди с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов с последующим взрывом, а также по факту умышленного покушения на убийство более двух сотрудников полиции в связи с терроризмом и по другим фактам.

В ходе следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения в совершении ряда особо тяжких преступлений жителем Ханкенди армянского происхождения Кареном Аванесяном, 1967 года рождения.

В отношении Карена Аванесяна по ходатайству органа предварительного расследования и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда города Ханкенди избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании собранных по уголовному делу доказательств Карен Аванесян привлечён в качестве обвиняемого по следующим статьям УК Азербайджана:

- 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11 — покушение на убийство двух и более лиц террористическим способом, представляющим общую опасность, в связи с исполнением служебных обязанностей; покушение на умышленное убийство;

- 214.2.3 — использование огнестрельного оружия или предметов, применяемых как оружие, при совершении терроризма;

- 228.1 — незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов;

- 315 — сопротивление и применение силы против представителя власти.