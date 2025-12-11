В Баку за закрытой дверью обнаружено тело человека

В Баку спасатели обнаружили тело человека за закрытой дверью.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, на горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Хатаинском районе города Баку один человек остался в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.

Сообщается, что в связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы Бакинского регионального центра министерства.

В результате проведенных мероприятий тело человека было извлечено и передано по назначению.