Трамп допустил удары США по Ирану

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут вновь нанести удар по Ирану в случае, если руководство страны не пойдет на сделку с Вашингтоном и продолжит реализацию ракетной программы.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп вновь озвучил версию, согласно которой урегулирования на Ближнем Востоке не удалось бы добиться, если бы ВС США не нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По версии Трампа, Иран «может попробовать» продолжить реализацию своей ядерной программы. «У них уйдет много времени на восстановление, но если они хотят ее восстановления без заключения сделки с нами, мы уничтожим и ее. Мы можем очень быстро уничтожить их ракеты», - утверждал президент США.

В начале ноября министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что руководство Ирана намерено продолжать обогащение урана в мирных целях и исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы. Он отметил, что «ни один здравомыслящий человек не согласится отказаться от ее военного компонента».

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого американский президент Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

