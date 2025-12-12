Time назвал «архитекторов ИИ» Человеком года 2025

Журнал Time объявил «архитекторов искусственного интеллекта» Человеком года 2025, подчеркнув роль специалистов, которые формируют будущее технологий и меняют образ жизни человечества.

Главный редактор издания Сэм Джейкобс отметил, что именно создатели ИИ оказали наиболее заметное влияние на мировую повестку, став движущей силой новой эпохи - эпохи машин, способных мыслить и принимать решения.

«Они преображают настоящее и расширяют границы того, что мы считали возможным», - говорится в обращении редактора к читателям.

Специальный выпуск Time включает большую аналитическую статью, посвященную тому, как стремительное развитие ИИ за последний год привело к технологическим скачкам, регулирующим спорам и сериям дискуссий о безопасности, прозрачности и влиянии нейросетей на политику, экономику и культуру

Источник: Reuters

Джамиля Суджадинова