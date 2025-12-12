В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.