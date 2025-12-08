 The Economist: ИИ меняет детство - он приносит много преимуществ, но и скрытых угроз | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

The Economist: ИИ меняет детство - он приносит много преимуществ, но и скрытых угроз

First News Media12:42 - Сегодня
The Economist: ИИ меняет детство - он приносит много преимуществ, но и скрытых угроз

В издании The Economist представили недавнее исследование, которое фиксирует стремительное и необратимое проникновение искусственного интеллекта в детство, от школьных занятий до домашнего досуга и даже эмоциональной сферы подростков.

Материал показывает, что новое поколение растёт в условиях, когда ИИ становится не просто инструментом, а полноценной средой, формирующей навыки, привычки и модели мышления.

Авторы исследования отмечают, что ещё два года назад большинство американских школ ограничивало использование ИИ, но сегодня ситуация изменилась радикально, применение технологий стало нормой. Согласно данным RAND Corporation, 61% старшеклассников и 69% учителей используют ИИ для учебных задач. Государства по всему миру, от США до Китая, включают основы ИИ в школьные программы. В Сингапуре уже преподают базовые принципы с начальной школы, а в Ханчжоу дети проходят не менее десяти часов ежегодного обучения, включая работу с моделями и понимание нейронных сетей.

При этом ИИ меняет не только подход к преподаванию, но и сам образовательный процесс. Учителя получают возможность существенно экономить время на планировании. Таким образом, британский эксперимент показал сокращение рабочей нагрузки почти на треть. Технологии позволяют персонализировать обучение, от адаптации текстов под уровень чтения до интерактивных инструментов вроде превращения уроков в игровые сценарии «Minecraft». В нескольких регионах Европы и Азии дети уже используют системы, которые анализируют чтение вслух, показывают ошибки, дают визуальные подсказки и переводят инструкции в режиме реального времени.

Одновременно растёт и влияние ИИ-репетиторов. Особенно это заметно в странах с высокой конкуренцией в образовании, как Китай, где цифровые инструменты стали легальной альтернативой запрещённому офлайн-репетиторству. Пилотные исследования в Индии, Нигерии и на Тайване показывают улучшение языковых навыков, иногда сопоставимое с эффектом от двухлетнего обучения.

Однако наряду с пользой фиксируются и тревожные тенденции. Одной из самых серьёзных проблем The Economist называет «когнитивную ленивость», ситуацию, когда ученики передают ИИ ту мыслительную работу, которую должны выполнять сами. Национальный опрос в Китае показывает, что 21% школьников предпочли бы полагаться на ИИ, а не размышлять самостоятельно. Эксперимент MIT подтверждает, что студенты, писавшие эссе с помощью ChatGPT, демонстрировали более низкие показатели мозговой активности и хуже запоминали текст.

Подростки сами ощущают разрыв с собственным авторством. Например, в исследовании Университета Индианы участники, использовавшие ИИ, выполняли задания быстрее и получали лучшие оценки, но значительно реже считали результат «своей работой». В ответ технологические компании начинают предлагать обучающие режимы, заставляющие пользователей проходить процесс решения шаг за шагом.

Тем не менее, после школы влияние ИИ только усиливается. Американские подростки используют такие инструменты дома чаще, чем в учебных заведениях. Это меняет их досуг и коммуникацию, ведь ИИ так же помогает создавать мемы, видео, игры, перезапускать детскую культуру в ускоренном цикле. От «итальянского brain rot» с абсурдными изображениями до оживления игрушек, цифровые сервисы формируют новые формы творчества и самовыражения.

Быстрее всех на этот рынок реагируют азиатские производители, так, они создают говорящих роботов и интерактивных питомцев, реагирующих на голос и прикосновения. Но даже без аппаратных устройств виртуальные компаньоны становятся частью жизни детей. Исследования показывают, что более половины подростков общаются с ИИ-собеседником несколько раз в месяц, а часть из них ежедневно. Около десяти процентов рассматривают такие модели как друга или партнёра, треть же предпочитает обсуждать важные темы с ботом, а не с живым человеком.

В отдельных случаях это приводит к трагическим последствиям. В исследовании приводится история 16-летнего подростка, покончившего с собой после длительного общения с ChatGPT. По этой же причине, федеральная торговая комиссия США уже потребовала от ИИ-компаний отчёты о рисках для несовершеннолетних. В Сенате обсуждают запрет на чат-ботов-компаньонов для детей, а крупные разработчики вводят родительский контроль и специализированные версии моделей.

Однако главное противоречие, которое подчёркивает The Economist, заключается в том, что ИИ одновременно открывает детям доступ к знаниям и создаёт риски подмены реального опыта. Эксперты по развитию детей отмечают, что для формирования устойчивой психики, ребёнку нужны не только помощь и поддержка, но и столкновение со сложностью, фрустрацией, необходимостью самостоятельно решать проблемы. Таким образом, идеальные цифровые партнёры могут лишить их этой среды.

Исследование фиксирует рождение поколения, которое впервые вырастет бок о бок с искусственным интеллектом - как с учителем, собеседником, помощником и иногда как с ложным другом. Насколько гармоничным окажется такое взросление, будет зависеть не только от технологий, но и от того, насколько родители, школы и государства сумеют выстроить границы и сохранить человеческое в мире, где цифровое становится нормой.

Поделиться:
258

Актуально

Точка зрения

Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

Общество

Лучшее интервью: Журналистка 1news.az стала победительницей конкурса MEDİA

Общество

Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Политика

Джейхун Байрамов: Окончательное решение о направлении азербайджанских ...

В мире

ХАМАС заявило о готовности к долгосрочному перемирию с Израилем

Пашинян написал «дорожную карту по обновлению Армянской церкви»

Страны ОДКБ согласовали правила применения новых видов оружия

Министры энергетики стран ОТГ встретятся в Стамбуле

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года

Трамп сообщил о телефонном разговоре с «великим футболистом» Роналду

Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в Домодедово - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

Последние новости

Лучшее интервью: Журналистка 1news.az стала победительницей конкурса MEDİA

Сегодня, 14:52

Грузия даром осуществит первый транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Сегодня, 14:48

Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Сегодня, 14:37

Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

ХАМАС заявило о готовности к долгосрочному перемирию с Израилем

Сегодня, 14:28

Азербайджан и Иран нацелены на увеличение товарооборота

Сегодня, 14:20

Пашинян написал «дорожную карту по обновлению Армянской церкви»

Сегодня, 14:17

Аббас Арагчи: В Иране выполнена половина работ по проекту Север-Юг

Сегодня, 14:13

Джейхун Байрамов: Окончательное решение о направлении азербайджанских военнослужащих в Газу пока не принято

Сегодня, 14:04

Страны ОДКБ согласовали правила применения новых видов оружия

Сегодня, 14:02

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Сегодня, 14:00

В Барде четыре члена семьи отравились маринованными помидорами - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Джейхун Байрамов предложил провести встречу в формате «3+3» в Баку

Сегодня, 13:50

Аббас Арагчи: В Иране с нетерпением ждут Ильхама Алиева

Сегодня, 13:47

Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

Сегодня, 13:40

В Баку проходит церемония открытия фестиваля культуры ОИС - ФОТО

Сегодня, 13:32

Министр: Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Ираном в духе дружбы

Сегодня, 13:27

Матч «Карабах» – «Аякс» будет судить словенский арбитр

Сегодня, 13:22

Аудиовизуальный Совет: За 2 недели ведущие использовали около 3 тысяч иностранных слов

Сегодня, 13:17

В Турции прооперирована народная артистка Азерин - ФОТО

Сегодня, 13:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30