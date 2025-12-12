Кадры с места пожара на газопроводе, возникшего после ДТП в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
МЧС Азербайджана (МЧС) распространило информацию об инциденте на улице Бекира Чобанзаде в столице.
Как передает 1news.az, сообщается, что было установлено, что легковые автомобили марок «Volkswagen» и «Porsche» столкнулись, повредив проходящий вдоль дороги газопровод, в результате чего произошло возгорание на трубопроводе.
Благодаря вмешательству пожарных, пожар на газопроводе был быстро потушен.
Автомобили, зеленые насаждения и прилегающие территории были защищены от огня.
09:53
В Баку столкнулись два автомобиля.
1news.az со ссылкой на Report сообщает, что инцидент произошел на улице Бекира Чобанзаде в столице.
По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили марок «Porsche» и «Volkswagen». В результате пострадали 3 человека.
В момент столкновения один из автомобилей врезался в газовую трубу, расположенную на территории, и произошел пожар. На место происшествия немедленно были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, и пожар был оперативно потушен.
На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование для установления факторов, ставших причиной аварии.