Кадры с места пожара на газопроводе, возникшего после ДТП в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

09:53

В Баку столкнулись два автомобиля.

1news.az со ссылкой на Report сообщает, что инцидент произошел на улице Бекира Чобанзаде в столице.

По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили марок «Porsche» и «Volkswagen». В результате пострадали 3 человека.

В момент столкновения один из автомобилей врезался в газовую трубу, расположенную на территории, и произошел пожар. На место происшествия немедленно были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, и пожар был оперативно потушен.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование для установления факторов, ставших причиной аварии.