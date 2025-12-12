Reddit судится с Австралией из-за запрета соцсетей детям

В Австралии разгорается резонансный правовой спор вокруг одного из самых жёстких в мире ограничений на использование социальных сетей детьми.

Платформа Reddit обратилась в Высший суд страны, пытаясь опротестовать закон, который запрещает молодёжи до 16 лет заводить аккаунты в соцсетях.

Нормы, вступившие в силу на этой неделе и распространяющиеся на десять крупнейших платформ, власти называют необходимым шагом для защиты несовершеннолетних от токсичного контента и манипулятивных алгоритмов.

Однако Reddit, следуя требованиям закона, параллельно заявляет, что подобные меры наносят удар по правам пользователей, от конфиденциальности до свободы политической коммуникации.

Источник: BBC