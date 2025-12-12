Баку расширяет сеть микромобильности: новые линии свяжут Иншаатчылар с центром
В последние годы в Баку предпринимаются важные шаги по обновлению транспортной инфраструктуры: создаются новые автобусные и велосипедные полосы, парковочные места, улучшается пешеходная инфраструктура.
Основная цель этих работ, проводимых на различных улицах и проспектах города, - повысить удобство передвижения.
На этом фоне удаление линий дорожной разметки на улице Джафара Джаббарлы привлекло внимание и вызвало вопросы в обществе.
Какие нововведения ожидаются на этой улице? Планируется ли здесь обустройство велосипедной полосы?
Некоторое время назад вблизи улицы Джафара Джаббарлы - на проспекте Иншаатчылар - была создана полоса для микромобильности. Теперь актуален вопрос: есть ли в повестке дня проект по соединению этой велосипедной полосы с улицей Джафара Джаббарлы в качестве ее продолжения?
1news.az направило запрос по этому вопросу в Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).
В ответ на наш запрос в Агентстве сообщили, что предусмотрено создание полос для микромобильности на улицах Джафара Джаббарлы и Шихали Гурбанова.
«После проведения этих работ проспект Иншаатчылар будет соединен с центром города посредством полос для микромобильности», - заявили в Агентстве.