В мире

Лауреат «Евровидения-2024» вернул трофей из-за участия в конкурсе Израиля

First News Media08:50 - Сегодня
Лауреат «Евровидения» 2024 года, швейцарский певец Nemo отказался от своей награды в знак протеста против допуска к участию в конкурсе в 2026 году Израиля, который обвиняют в геноциде палестинцев в Газе.

Cоответствующее сообщение артист опубликовал в своем Instagram.

«Хотя я безмерно благодарен сообществу, связанному с этим конкурсом <…>, сегодня я больше не считаю, что этот трофей должен стоять на моей полке», — написал он.

По словам музыканта, участие еврейского государства в конкурсе при том, что независимая международная комиссия ООН установила, что страна совершает геноцид, противоречит идеалам конкурса о «единстве, инклюзивности и достоинстве для всех».

4 декабря Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Израиль сможет принять участие в «Евровидении». Соответствующее решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее организации в Женеве.

После этого Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в «Евровидении». Аналогичный протест высказала Исландия.

70-й конкурс песни «Евровидение» должен пройти в Вене. Столица Австрии станет местом проведения уже в третий раз. Мероприятие состоится с 12 по 16 мая 2026 года на площадке Wiener Stadthalle.

Источник: Газета.Ru

