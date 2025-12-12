Эрдоган призвал международное сообщество активно поддержать урегулирование в Газе

Международное сообщество должно оказывать сильную поддержку процессу урегулирования в секторе Газа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

"В Газе мы стали свидетелями одних из самых жестоких массовых убийств последнего столетия. Обеспечение режима прекращения огня в Газе и доставка гуманитарной помощи нуждающимся являются одними из наших основных приоритетов. Перемирие [в Газе] остается хрупким. Поэтому международное сообщество должно оказывать сильную поддержку этому процессу, и эта поддержка должна продолжаться", - сказал Эрдоган.

Он высказался за участие жителей Палестины во всех этапах мирного процесса. "Конечной целью является решение [палестинской проблемы] на двухгосударственной основе. Международному сообществу настало время выполнить свои обязательства перед палестинским народом", - отметил президент Турции.

Форум проходит в Ашхабаде, он посвящен 30-летию нейтралитета страны, которое отмечается в этом году, а также Международному дню нейтралитета (12 декабря). В мероприятии участвует президент России Владимир Путин. Помимо хозяина форума Сердара Бердымухамедова и российского лидера на мероприятии присутствуют президенты Армении, Ирана, Ирака, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, а также премьер-министры Азербайджана, Грузии и Пакистана.

Источник: ТАСС