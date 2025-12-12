Посольство Беларуси поделилось публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
Посольство Беларуси в Баку поделилось на своей официальной странице в соцсети X публикацией, посвященной дню памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
«12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева», - отмечается в публикации.
12 dekabr 🇦🇿 xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günüdür.— Belarus Embassy in Baku (@bel_embassy_az) December 12, 2025
12 декабря - День памяти общенационального лидера 🇦🇿народа Гейдара Алиева. pic.twitter.com/txnzSPsKAG
202