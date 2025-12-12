ChatGPT стал самым популярным приложением в App Store в 2025 году

Apple опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных бесплатных приложений в App Store на iPhone в США. В 2025‑м первое место занял ChatGPT, впервые обойдя TikTok и сервисы Google.

В прошлом году чат-бот OpenAI занимал лишь четвёртую позицию, а в 2023‑м он и вовсе не входил в топ‑10, отмечает TechCrunch.

В десятку также вошел другой чат-бот — Google Gemini, занявший 10-е место. Среди платных приложений для iPhone наибольшей популярностью пользовались HotSchedules, Shadowrocket и Procreate Pocket.

В игровом сегменте на iPhone лидерами по бесплатным загрузкам стали Block Blast, Fortnite и Roblox. Среди платных игр выделились Minecraft, Balatro и Heads Up.

На iPad ситуация немного иная: самым скачиваемым бесплатным приложением стал YouTube, за которым следуют ChatGPT, Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video. В категории платных приложений для iPad лидируют профессиональные инструменты для творчества: Procreate, Procreate Dreams, forScore, ToonSquid и Nomad Sculpt.

Среди игр на iPad лидерами по бесплатным загрузкам стали Roblox, Block Blast и Fortnite. В платном сегменте первые три места заняли Minecraft, Geometry Dash и Stardew Valley.

Также Apple представила список самых популярных игр в подписке Apple Arcade. Наибольшим спросом пользовались NFL Retro Bowl '26, NBA 2K25 Arcade Edition и Balatro+.