Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Украину виновницей в исчезновении денег Европейского Союза и дестабилизации будущего.

«Украина — это черная дыра, из-за которой исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского Союза», — написал в Facebook Фицо.

Двумя днями ранее, 12 декабря, Фицо пообещал, что на предстоящем саммите Европейского Союза 18–19 декабря не поддержит решения, связанные с финансированием военных расходов Украины, даже если заседание продлится до Нового года.

Центральной темой на грядущем саммите станет окончательное согласование деталей плана по использованию активов России через «репарационный кредит» для Украины, а также решение оставшихся проблем, включая опасения Бельгии по поводу этой схемы.

