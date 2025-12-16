В Би-би-си заявили, что будут защищаться в суде по иску Трампа

Британская корпорация Би-би-си будет защищать в суде свою позицию по иску президента США Дональда Трампа, который обвинил вещателя в намеренном искажении его речи.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Би-би-си.

«Как мы ясно дали понять ранее, мы будем защищаться по этому делу. Мы не собираемся давать дальнейшие комментарии относительно продолжающихся юридических процедур», - отмечается в нем.

15 декабря Трамп подал иск в федеральный суд Южного округа штата Флорида с требованием к Би-би-си выплатить ему по меньшей мере $10 млрд за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий. В иске указывается, что действия Би-би-си, отредактировавшей фрагменты речи Трампа, которую тот произнес 6 января 2021 года, были намеренными и совершены со злым умыслом, а последствия продолжают наносить урон американскому лидеру.

Речь идет о передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре прошлого года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывал своих сторонников захватить здание Конгресса США, хотя на самом деле президент говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

В результате скандала в отставку подали гендиректор Би-би-си Тим Дэйви, а также глава новостного вещания корпорации Дебора Тернесс. Председатель совета управляющих корпорации Самир Шах принес публичные извинения за «ошибочное решение» отредактировать речь американского лидера, направил письмо с личными извинениями перед Трампом и пообещал более не транслировать эту программу на платформах вещателя. Однако в Би-би-си отказались выплачивать компенсацию за причиненный ущерб.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Трамп победил на президентских выборах 2024 года в США и вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января текущего года.

Источник: ТАСС