Еще 21 семье в селе Сос вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня семьям, прибывшим в село Сос с очередной группой переселенцев, вручены ключи от домов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после церемонии встречи семей, переехавших в село Сос Ходжавендского района, сотрудники ANAMA подробно проинформировали их об опасностях, которые представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Семьям было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов, а также сообщать в соответствующие органы в случае возникновения подобных ситуаций.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица.

Семьи с радостью приняли ключи и разместились в своих домах.

Отметим, что на данном этапе в село Сос переселены 21 семья - 94 человека. Это семьи, которые были временно размещены в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных домах и административных зданиях в различных регионах республики.

Для того, чтобы переселенные семьи могли обосноваться в своих домах, созданы все необходимые условия.

08:35

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Сос Ходжавендского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Сос Ходжавендского района, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Сос Ходжавендского района возвращается 21 семья - 94 человека.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.