США запретили въезд гражданам еще семи стран

Президент США Дональд Трамп ввел полный запрет на въезд в Соединенные Штаты с 1 января 2026 года для граждан еще семи государств.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Из него следует, что Трамп сохранил в силе запрет на въезд в США для граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Кроме того, полный запрет на въезд введен для граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Указ также предусматривает запрет и ограничения на въезд в США для "лиц, путешествующих с документами Палестинской автономии". Полный запрет на въезд также введен для граждан Лаоса и Сьерра-Леоне, в отношении которых ранее действовали частичные ограничения.

Под частичные ограничения на въезд граждан попали Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-д'Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Королевство Тонга, Замбия и Зимбабве. При этом ограничения частично ослаблены в отношении Туркмении, теперь США разрешают въезд для граждан этой страны по неиммиграционным визам.

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Белого дома, ограничения вступят в силу 1 января 2026 года.

Источник: ТАСС