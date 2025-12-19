 Генпрокуратура распространила информацию по уголовному делу Кямрана Асадова | 1news.az | Новости
Общество

Генпрокуратура распространила информацию по уголовному делу Кямрана Асадова

20:15 - Сегодня
Предварительное следствие по делу об изготовлении и продаже технических средств для помощи в сдаче вступительных и выпускных экзаменов в вузы завершено.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре проводило расследование на основании информации, предоставленной Службой государственной безопасности и Государственным экзаменационным центром, о том, что некоторые лица оказывали незаконную помощь абитуриентам и студентам подготовительных курсов при сдаче экзаменов в высшие учебные заведения.

В ходе расследования выявлены обоснованные подозрения, что Гюндуз Аббасов, занимающийся предпринимательской деятельностью, изготовил технические устройства для сбора секретной информации, которыми пользовались 11 человек для облегчения сдачи экзаменов. Он также действовал совместно с Кямраном Асадовым, помогая устанавливать эти устройства.

Кроме того, установлено, что Санан Гусейнов в Сумгаите продал 31 такое устройство без специального разрешения, нарушив действующее законодательство.

На основании собранных доказательств Гюндузу Аббасову предъявлены обвинения по статьям 302.3 (незаконная продажа и приобретение технических средств для скрытого получения информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана; Кямрану Асадову — по статьям 302.3, 32.5 и 308.1 (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями); Санану Гусейнову — по статье 302.3. По ходатайству следствия Гюндуз Аббасов арестован, остальные обвиняемые находятся под мерами пресечения, не связанными с лишением свободы.

Материалы уголовного дела переданы в соответствующие суды для рассмотрения.

Отмечается, что Кямран Асадов ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 178.2.4 и 310 УК Азербайджана. Решением суда от 18 февраля 2015 года он был наказан штрафом и двухлетними исправительными работами с удержанием 15% заработка в пользу государства.

