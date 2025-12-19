Кямран Асадов продавал абитуриентам спецоборудование за 70 тысяч манатов? - СУД

Завершилось, очередное судебное заседание по уголовному делу о незаконном использовании технических средств на вступительных экзаменах в отношении известного эксперта в области образования Кямрана Асадова и Гюндуза Аббасова.

Как сообщает teleqraf, процесс прошёл под председательством судьи Эльчина Мамедова. В ходе заседания оба обвиняемых отказались от услуг назначенного государством адвоката и привлекли защитников на договорной основе.

Согласно решению суда, первым был оглашён обвинительный акт. В нём отмечается, что Кямран Асадов и Гюндуз Аббасов за вознаграждение в размере 6, 8, 9, 15 и даже 70 тысяч манатов устанавливали абитуриентам специальные технические устройства, при этом выплата средств должна была производиться после объявления результатов экзаменов.

Кямран Асадов заявил, что не признаёт себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений. Гюндуз Аббасов признал вину частично - только по статье 302.3 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за незаконную продажу или приобретение технических средств, предназначенных для скрытого получения информации.

В качестве представителя потерпевшей стороны в суде выступил сотрудник Государственного экзаменационного центра Мирзага Ягубзаде. Он сообщил, что около 14 абитуриентов, которым были установлены устройства во время пробных и вступительных экзаменов, набрали от 380 до более чем 500 баллов. Изначально подозрения возникли в отношении 8 человек из-за схожести ответов на экзаменах, а позже при поступлении в вузы у них были обнаружены технические средства. В ходе расследования число таких абитуриентов увеличилось до 14.

Следующее судебное заседание назначено на 22 января в 15:30. Покидая зал суда, Кямран Асадов вновь отказался комментировать происходящее и отвечать на вопросы представителей СМИ.

Читайте по теме:

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами на экзаменах - ПОДРОБНОСТИ