Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами на экзаменах - ПОДРОБНОСТИ

Государственный экзаменационный центр сделал заявление, связанное с привлечением известного азербайджанского эксперта в сфере образования Кямрана Асадова к уголовной ответственности за незаконную помощь студентам на экзаменах.

В заявлении отмечается, что одним из важных аспектов экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром, является организация экзаменационного процесса в соответствии с правилами, объективно и прозрачно, подчеркивается, что участие всех экзаменующихся на равных условиях, контроль за соблюдением правил поведения и другие проводимые меры направлены на обеспечение справедливого оценивания знаний участников экзамена.

ГЭЦ регулярно информирует экзаменующихся после экзаменов о любых нарушениях правил, если таковые имели место, с целью их просвещения и предотвращения возможных нарушений. Кроме того, он доводит до общественности информацию о случаях, влекущих юридическую ответственность и по которым принимаются адекватные меры в соответствии с законодательством. Согласно правилам, все события и нарушения правил, происходящие как при входе в экзаменационный корпус, так и во время экзамена или после него, фиксируются различными способами, при необходимости с использованием технологических новшеств, и принимаются соответствующие меры. Подчеркивается, что такие случаи затрудняют работу ГЭЦ, которому приходится тратить дополнительное время и человеческие ресурсы для обеспечения безопасности экзамена и выполнения других возложенных на него обязанностей, кроме того, проведённые проверки замедляют более быстрое объявление результатов экзамена.

В ГЭЦ отмечают, что обработка результатов экзаменов - это многоэтапный процесс, оснащённый интеллектуальными средствами проверки, и подчеркивают следующее: «К сожалению, в некоторых случаях отдельные лица не стесняются использовать различные незаконные методы, чтобы «добиться успеха» на экзаменах. Как известно, в этом году на выпускных и вступительных экзаменах по специальным алгоритмам проверки обработки результатов у некоторых абитуриентов ответы вызвали сомнения, и ГЭЦ было проведено специальное расследование. Отметим, что при объявлении результатов экзамена ответы этих участников не были опубликованы, а на их страницах отображалось сообщение: «Ваши результаты экзамена находятся на рассмотрении». Впоследствии на следующих экзаменах персоналу, обеспечивающему контроль на входе в экзаменационные здания, были даны специальные указания обратить внимание на определенные моменты».

Отмечается, что в результате, на следующем вступительном экзамене, проведённом в городе Гянджа, у участников экзамена были выявлены технические средства, предназначенные для скрытого получения информации, использование которых допускается только соответствующими органами на основании специального разрешения.

В ГЭЦ заявляют, что с целью просвещения участников экзаменов и предотвращения возможных нарушений регулярно проводится разъяснительная работа: «17 июня 2025 года на основании специальных алгоритмов проверки список абитуриентов, чьи результаты вызвали сомнения, а также абитуриентов, у которых были обнаружены технические средства, был передан для расследования правоохранительным органам. По этим нарушениям правил 30 июля было также опубликовано соответствующее разъяснение для средств массовой информации».

Организаторы этой деятельности и созданная ими сеть были раскрыты в ходе предварительного расследования - 6 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики сообщила СМИ о направлении в суд уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в изготовлении и продаже незаконных технических средств для использования на выпускных и вступительных экзаменах. Также было отмечено, что меры по привлечению к ответственности других лиц, участвовавших в совершении аналогичных преступлений, продолжаются.

«Нарушения правил наносят ущерб не только отдельным лицам, но и доверию к экзаменационной системе в целом, а также праву тысяч абитуриентов на честную конкуренцию. В этом контексте Государственный экзаменационный центр выступает в качестве пострадавшей стороны в данном уголовном деле», - подчеркивают в ГЭЦ.

Сообщается, что по данному уголовному делу действия обвиняемых - Ислама Бабаева, Айхана Мамедова и Мурада Мамедова - полностью доказаны в ходе проведённого расследования с использованием собранных доказательств, включая их собственные признательные показания, а также показания свидетелей, экспертные заключения и другие следственные материалы. Из материалов уголовного дела следует, что число абитуриентов, которым предполагалось оказать помощь, составляет 11 человек - эти абитуриенты также давали показания в качестве свидетелей и признали свои действия.

Отметим, что в ходе расследования в качестве свидетеля был вызван сапожник, который изготавливал специальные обувные приспособления для размещения технических устройств, и он также дал показания.

В ГЭЦ подчеркивают, что нарушения правил бросают тень на государственную образовательную политику и эффективную деятельность в этой сфере, и отмечают следующее: «В ходе расследования 29 октября ГЭЦ был признан пострадавшей стороной и предоставил следственным органам необходимые данные. При ознакомлении с обвинительным актом выявились действия нынешних обвиняемых - Гюндуза Аббасова и Кямрана Асадова. Согласно обвинительному акту, Аббасов и Асадов получали от разных лиц денежные средства в различных суммах за содействие абитуриентам в легком прохождении экзаменов ГЭЦ с использованием запрещённых технических устройств, а затем делили их между собой. Они встречались с абитуриентами в разных местах и объясняли порядок использования технических средств. Для размещения устройств использовались шесть толстых спортивных кроссовок, нижняя часть которых была специально разрезана и расширена, что делало невозможным обнаружение посторонних предметов при визуальном осмотре. Абитуриенты затем отправлялись в санузел (согласно правилам, до начала экзамена участникам разрешается удовлетворить естественные потребности). Там они размещали наушники с помощью специальной палочки в уши, камеру на пуговицу рубашки, передающее устройство с помощью специального клея на плечо, а интернет-устройство - в подошву обуви. После этого они возвращались в класс и после начала экзамена направляли камеру на бланк, передавая изображение на другую сторону. Сторона получателя с помощью специальной программы на телефоне получала изображение в реальном времени. Ответы передавались через тонкую пластиковую карту с надписью «vip smart», на которой не было кнопок. При звонке на номер, указанный на карте, телефон автоматически принимал звонок, и голос звонящего был слышен».

На основании собранных доказательств обвиняемым были предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Гюндуз Аббасов был арестован по решению суда, а в отношении Кямрана Асадова применена мера пресечения в виде обязательства не покидать место жительства.

12 декабря в Гянджинском городском суде состоялось подготовительное заседание по делу обвиняемых, на котором были уточнены их анкетные данные, разъяснены юридические обязательства, а также выяснено, ознакомлены ли они с обвинительным актом. Кямран Асадов подал ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, ссылаясь на информацию, которую журналисты могут распространить о нём, однако судья указал, что для этого нет оснований, и участие журналистов в процессе было обеспечено. Рассмотрение дела по существу назначено на 19 декабря в 15:00 – расследование продолжается.

Отметим, что согласно подпункту 6.4.2 Правил приёма студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, утверждённых постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики №39 от 8 февраля 2017 года, на экзамен запрещено приносить и использовать мобильные телефоны и другие средства связи, калькуляторы и другие электронные устройства, конспекты, словари, таблицы, справочники и другие вспомогательные материалы. Если абитуриент нарушает действия, указанные в пункте 6.4 этих Правил, и нарушение обнаруживается Центром, результаты его участия в конкурсе (экзамене) аннулируются. Как следует из требований законодательства, нарушение правил является основанием для аннулирования результатов экзамена независимо от того, на каком этапе приёмной кампании оно было выявлено.