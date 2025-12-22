США заплатят 3 тыс долларов нелегальным мигрантам за добровольное возвращение на родину

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что размер выплат нелегальным мигрантам за добровольное возвращение на родину увеличен втрое - до 3 тысяч долларов.

По её словам, американские власти также готовы оплатить мигрантам билеты домой. «Мы купим билет и выплатим 3 тысячи долларов за возвращение на родину», - заявила Ноэм в эфире Fox Business.

Она уточнила, что программа распространяется только на тех мигрантов, которые ранее не задерживались, сотрудничали с властями и не проходят по уголовным делам.