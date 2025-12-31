В Италии сто человек застряли на высоте 2800 метров из-за аварии на канатной дороге - ВИДЕО

На горнолыжном курорте в районе Монте Моро в итальянских Альпах произошла авария на канатной дороге - есть пострадавшие, застрявших на высоте туристов пришлось эвакуировать вертолётами.

Около ста человек застряли на высоте 2 800 метров из-за аварии на канатной дороге Макуньяга на северо-западе Италии, сообщает 1news.az со ссылкой на Euronews.

Инцидент произошёл в минувший вторник на горнолыжном курорте в районе перевала Монте Моро (область Пьемонт) - известно о как минимум четырёх пострадавших. Как сообщается, у них незначительные травмы.

По последним данным, около 11.25 утра одна из кабин c 15 лыжниками совершала подъём, но ехала при этом слишком быстро - по въезде на станцию она врезалась в ограждение, не сумев вовремя остановиться, три пассажира пострадали. В этот же момент с противоположного конца на станцию прибыла другая кабина, в которой находился только водитель, он получил лёгкие травмы.

Горнолыжные трассы были закрыты, а подъёмник остановлен.

На высоте заблокированными оказались 94 туриста, в том числе дети, а также пятеро рабочих. На место происшествия прибыли горноспасатели, сотрудники экстренных служб, карабинеры и пожарная бригада для оказания помощи людям и их эвакуации. Последняя осуществлялась вертолётами, всех благополучно доставили в безопасное место.