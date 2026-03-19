ФБР проверяет экс-главу контртеррористического центра США после отставки из-за Ирана

Отставка бывшего директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента получила новое развитие - ФБР проводит проверку по делу о возможной утечке секретной информации.

По данным СМИ, расследование началось еще до того, как он покинул пост.

Как сообщают источники, Кент стал первым высокопоставленным представителем администрации, ушедшим в отставку на фоне разногласий вокруг военной операции США против Ирана. После ухода он дал резонансное интервью в программе Такера Карлсона, в котором заявил о фактическом отсутствии дискуссии внутри Белого дома перед нанесением ударов 28 февраля.

По словам Кента, ключевые чиновники не были допущены к обсуждению решения с президентом Дональдом Трампом. Он также утверждает, что разведданные не подтверждали наличие немедленной угрозы со стороны Тегерана.

Особое внимание в интервью он уделил роли Израиля, заявив, что израильские официальные лица якобы оказывали давление на Вашингтон, продвигая информацию, не совпадающую с данными американской разведки. Эти заявления вызвали критику, в том числе из-за намеков на влияние израильского лобби.

Кент также подчеркнул, что стратегические цели США и Израиля в регионе расходятся: если Вашингтон избегает темы смены режима, то израильская сторона, по его мнению, заинтересована в полном демонтаже действующей власти в Иране.

В Белом доме резко отреагировали на заявления бывшего чиновника. Президент Трамп назвал его «слабым в вопросах безопасности» и подчеркнул, что считает Иран серьезной угрозой для США.

Деятельность Кента курировала директор национальной разведки Тулси Габбард, которая заявила, что только президент вправе определять уровень угрозы со стороны Тегерана.

Ранее Кент служил в спецназе «Зеленые береты», участвовал в 11 боевых миссиях и работал в ЦРУ. В 2019 году его супруга погибла в результате теракта в Сирии.

По словам самого Кента, решение уйти в отставку было связано с тем, что его предупреждения игнорировались. «Я знаю этот путь — он не работает», — заявил он.

Источник: theguardian