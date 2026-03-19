В TƏBİB прокомментировали видео с подъемом пациента на носилках по лестнице в больнице Гянджи

В социальных сетях распространились кадры, вызвавшие широкий общественный резонанс: в одном из медицинских учреждений города Гянджа пациента на носилках вынужденно поднимают по лестнице вручную из-за неисправности лифта.

На видео запечатлено, как несколько человек с большим трудом переносят больного между этажами.

Подобная практика транспортировки создает серьезные риски как для самих пациентов (особенно находящихся в тяжелом состоянии), так и для медицинского персонала или сопровождающих лиц. В экстренных ситуациях, когда больного необходимо срочно доставить в операционную, неисправность лифта может стать критическим фактором, угрожающим жизни.

Редакция 1news.az направила запрос в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) для прояснения ситуации.

В ответ на запрос в ведомстве пояснили, что данные видеокадры являются старыми и на сегодняшний день неактуальны.

Однако вопрос о том, были ли проведены ремонтные работы и приведены ли в надлежащее состояние лифтовое хозяйство и лестничные пролеты после инцидента, остался без ответа.

Остается надеяться, что технические проблемы уже устранены, так как обеспечение бесперебойной работы лифтов в многоэтажных больницах является жизненно важной необходимостью для безопасности пациентов.