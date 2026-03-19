 Цена азербайджанской нефти приблизилась к 118 долларам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Цена азербайджанской нефти приблизилась к 118 долларам

First News Media10:03 - Сегодня
На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки «Azeri Light» (CIF).

Как сообщает АПА-Экономикс, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 9,63 доллара США, или на 8,9%, и составила 117,79 доллара США.

Отметим, ранее цена азербайджанской нефти составляла 108,16 доллара США.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки «Azeri Light» заложена на уровне 65 долларов США.

Поделиться:
334

Все новости
